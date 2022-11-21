Солдат рф рассказал об изнасилованиях и мародерстве в Буче

Оккупанты забирали ценности из домов, а сами дома разрушали. Людей нещадно били издевались над ними.

Бывший военный рф* никита чибрин, который находился в Буче во время ее оккупации, рассказал, что был свидетелем множества военных преступлений.

Об этом пишет The Insider,

По словам чибрина, он служил в 64-й мотострелковой бригаде рф в Буче. 16 июня он смог сбежать с фронта и связался с правозащитниками, которые помогли ему покинуть россию. 15 ноября он попросил политическое убежище в Испании.

Чибрин утверждает, что был свидетелем множества военных преступлений и готов давать показания о них в международном суде. Он, в частности, рассказал про многочисленные факты мародерства. Слдаты рф, по его словам, массово воровали технику и автомобили, а то, что не могли завести, просто сжигали. Они разрушали дома, после того, как выносили оттуда деньги, украшения и другие ценные вещи.

Кроме того, чибрин подтверждает изнасилования, совершенные россиянами. Он рассказал про случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо солдат совершили это преступление — один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками.

Он также заявил, что считает войну россии против Украины преступной и заявил, что «хочет сделать все возможное для ее окончания».

Как сообщал Курсор, Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!