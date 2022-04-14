Солдат ЦАХАЛа извинился за то, что застрелил безоружную палестинку

Родственница погибшей 47-летней палестинки Гады Сабатин рассказала, что когда пришла на место происшествия солдат, убивший женщину, заявил, что ему жаль.

Родственница безоружной палестинской женщины, которая была застрелена израильскими войсками в начале этой недели, рассказала СМИ, что солдат, находившийся на месте происшествия, сказал ей, что сожалеет о случившемся.

Гада Сабатин, овдовевшая 47-летняя мать шестерых детей, была застрелена.

«Я пыталась подойти, а солдат направил оружие в мою сторону и сказал, что это запрещено. Я сказала им, что она дочь моей сестры, как я могу оставаться в стороне?» — рассказала тетя Сабатин, Муна.

«Я спросила солдата, есть ли на ней что-нибудь, и он сказал, что нет. Спросила, сделала ли она что-нибудь, и он ответил, что нет. Солдат сказал мне: «Мне жаль, мне жаль», — вспомнилаона.