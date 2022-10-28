Солдат ЦАХАЛа вместе с палестинцами нападал на своих сослуживцев

Военнослужащий отрицает факт участия в нападении на солдат ЦАХАЛа в районе Южных Хевронских холмов, как и сам факт происшествия.

В пятницу в Самарии военные ЦАХАЛа арестовали солдата, который находился не при исполнении служебных обязанностей, но, предположительно, бросал камни в солдат вместе с группой палестинцев.

По данным ЦАХАЛа, несколько подозреваемых, включая как палестинцев, так и израильтян, «яростно нападали и бросали камни» в солдат Армии обороны Израиля вблизи незаконного форпоста Авигайль, в районе Южных Хевронских холмов.

В пресс-службе сообщили, что один из подозреваемых, который участвовал в нападении с камнями, является военнослужащим, не находящимся на службе. Он был арестован военнослужащими и передан полиции для дальнейшего допроса.

Сам подозреваемый солдат, якобы участвовавший в нападении, решительно отрицает обвинения.

По его словам, он и еще один человек помогали палестинскому пастуху в этом районе. В какой-то момент появились войска и, заявив, что они находятся в закрытой военной зоне, попытались вывести троих человек из района. Военнослужащий заявил, что никакого насилия во время инцидента не было. На видео, снятом активистом, видно, что подозреваемый был арестован без сопротивления.

סרטון המתעד את המעצר של פעיל השמאל בדרום הר חברון. התפרעות אין פה וגם לא רואים יידוי אבנים אלא אווירה רגועה למדי. לדברי פעיל שהיה במקום, הם הגיעו כדי ללוות רועי צאן, חיילים הכריזו על האיזור כשטח צבאי סגור > pic.twitter.com/3k7Vb7ieUG — Hagar Shezaf (@hagar_shezaf) October 28, 2022

Ранее Курсор писал о теракте на юге Хевронского Нагорья: террорист напал на солдат ЦАХАЛа.

Также сообщалось о перестрелке в Шхеме: палестинцы воспользовались частичным снятием ограничений. Ослабление ограничений ЦАХАЛа по закрытию въездов в Шхем привело к новой перестрелке. В результате один палестинец убит, двое раненых.