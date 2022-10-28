Теракт на юге Хевронского Нагорья: террорист напал на солдат ЦАХАЛа

Возле поселка Мицпе-Авигайл на солдат Армии обороны Израиля напал агрессивно настроенный левый активист. Его задержали, но пока официальных комментариев не было.

Левый экстремист из Тель-Авива накинулся на солдат ЦАХАЛа, забросав их камнями на юге Хевронского Нагорья возле поселка Мицпе-Авигайл.

Об этом сообщает канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В результате неудачного нападения террорист был арестован.

Это уже третья террористическая атака левых экстремистов за эту неделю. Информации от пресс-службы ЦАХАЛа не последовало.

Ранее Курсор писал, что Дани Данон назвал главную стратегическую проблему для Государства Израиль.«Мы остановим палестинский захват Зоны C», — заявил Дани Данон в Самарии. Он сказал, что Ликуд не позволит Ганцу и Лапиду поставить под угрозу господство Государства Израиль.

Также сообщалось о перестрелке в Шхеме: палестинцы воспользовались частичным снятием ограничений. Ослабление ограничений ЦАХАЛа по закрытию въездов в Шхем привело к новой перестрелке. В результате один палестинец убит, двое раненых.

Кроме того, мы информировали, что посол США поддержал право Израиля на защиту. Посол США Томас Найдс заявил, что Израиль «имеет право защищаться» от терроризма, и подчеркивает, что он «не приравнивает» террор к «насилию со стороны поселенцев».

Напомним, редакция писала, что израильтяне считают, что Нетаниягу должен уйти в отставку, если он не получит большинство в Кнессете — опрос.