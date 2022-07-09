В поселении Хура задержали солдата по подозрению в незаконном хранении оружия

Сегодня (в субботу) по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.
Полиция намерена доставить обоих сегодня вечером на слушание в мировой суд в Беэр-Шеве.
Первоначально в рамках деятельности детективного отдела городского участка в сотрудничестве с силами пограничной полиции двое подозреваемых были арестованы на въезде в поселение по подозрению в стрельбе в воздух.
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.
Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.
Еще напомним, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.