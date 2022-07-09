В поселении Хура задержали солдата по подозрению в незаконном хранении оружия

12:38, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

В рамках операции силовых структур Израиля двое подозреваемых были задержаны на въезде в населенный пункт Хура по подозрению в стрельбе в воздух.

Сегодня (в субботу) по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Полиция намерена доставить обоих сегодня вечером на слушание в мировой суд в Беэр-Шеве.

Первоначально в рамках деятельности детективного отдела городского участка в сотрудничестве с силами пограничной полиции двое подозреваемых были арестованы на въезде в поселение по подозрению в стрельбе в воздух.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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