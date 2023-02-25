Солдаты рф массово ломают друг другу кости чтобы сбежать с передовой — перехват разговора

Украинская разведка перехватила очередной разговор одного из солдат рф * . На обнародованной записи жена военнослужащего рф возмущается, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей в ответ рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

В частности, солдат рассказал о парне, который просил сослуживцев сломать ему пятку и предлагал за это 60 тысяч рублей. По его словам, она долго заживает и потому он сможет на полгода домой уехать. «А я ему говорю — давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю», — рассказал оккупант.

Его жена возмутилась, что до мужа и подразделения никакая помощь не доходит. Она говорит, что из родных солдат рф постоянно тянут деньги — то на бытовые вещи, то на тепловизоры и другую технику.

Муж ей в ответ рассказал, что других военных наказывают тем, что отправляют к нему в подразделение на перевоспитание. Это делается из-за их жалоб на плохое обеспечение.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!