Солдаты рф массово похищают мирных граждан на захваченных ими территориях

Солдаты рф* продолжают похищать людей в Украине для борьбы с народным сопротивлением и запугивания.

Об этом говорилось на онлайн-конференции, которую провели в Международный день жертв насильственных исчезновений 30 августа.

По данным Центра прав человека ZMINA, с 24 февраля и по сегодняшний день зафиксировано по меньшей мере 311 насильственных исчезновений на захваченных территориях. Пострадавшие – активные члены громады. Это волонтеры, представители власти, культурные деятели, члены их семей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что после 24 февраля только на Херсонщине зафиксировано 303 случая насильственных исчезновений, 121 человека освободили, 1 человека убили и судьба еще 181 человека остается неизвестной.

Точное количество таких случаев в настоящее время в Украине подсчитать невозможно. С момента полномасштабного вторжения практика насильственных исчезновений стала одним из распространенных методов запугивания граждан на вновь оккупированных территориях. Насильственные исчезновения стали «визитной карточкой» российской политики в Чечне, где начиная с 1999 года жертвами стали от трех до пяти тысяч человек. Это же практиковала российская федерация все 8 лет на территории оккупированных Донетчины и Луганщины, а также на Крымском полуострове, отметила омбудсмен.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!