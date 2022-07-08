Солдаты рф разрушают дома, воруют авто и мародерят в захваченной Луганской области

Полиция Луганской области за прошлые сутки получила 38 сообщений от граждан о разрушении или уничтожении объектов инфраструктуры или жилых домов в результате обстрелов российскими войсками населенных пунктов. На подконтрольных рф* территориях россияне устроили массовый грабеж — вывозят из разрушенных домов абсолютно все, не брезгуют даже нижним бельем и средствами гигиены.

Об этом полиция Луганской области сообщает в Фейсбуке.

Также поступило сообщение о том, что военнослужащие рф намеренно повредили здания и сооружения одного из предприятий.

Следователи зарегистрировали информацию по трем фактам незаконного присвоения транспортного средства, два факта захвата зданий предприятий, зарегистрировано два обращения о массовом мародерстве.

Ранее Курсор писал, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.