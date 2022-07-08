Солдаты рф разрушают дома, воруют авто и мародерят в захваченной Луганской области

16:00, Сегодня
Происшествия, Мировые новости, Новости СНГ
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Российские солдаты на захваченных территориях воруют все, что им нравится — начиная от дорогостоящей техники и мебели и заканчивая нижним бельем и косметикой.

Полиция Луганской области за прошлые сутки получила 38 сообщений от граждан о разрушении или уничтожении объектов инфраструктуры или жилых домов в результате обстрелов российскими войсками населенных пунктов. На подконтрольных рф* территориях россияне устроили массовый грабеж — вывозят из разрушенных домов абсолютно все, не брезгуют даже нижним бельем и средствами гигиены.

Об этом полиция Луганской области сообщает в Фейсбуке.

Также поступило сообщение о том, что военнослужащие рф намеренно повредили здания и сооружения одного из предприятий.

Следователи зарегистрировали информацию по трем фактам незаконного присвоения транспортного средства, два факта захвата зданий предприятий, зарегистрировано два обращения о массовом мародерстве.

Ранее Курсор писал, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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