Сообщается о террористическом проникновении в Бейт Хорон

Фото: canva.com

В поселении Бейт Хорон, которое находится в Самарии, возможно террористическое проникновения. Гражданам рекомендуется не выходить из своих домов в ближайшее время.

Появилась информация о возможном террористическом проникновении в Бейт Хороне. Более того, в поселении сработала сирена. Гражданам рекомендуется пройти в убежища и оставаться там до выяснения обстоятельств. Новость дополняется…

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Автор материала: Аарон Шендецкий