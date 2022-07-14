Сообщается о террористическом проникновении в Бейт Хорон

Появилась информация о возможном террористическом проникновении в Бейт Хороне.
Более того, в поселении сработала сирена. Гражданам рекомендуется пройти в убежища и оставаться там до выяснения обстоятельств.
Новость дополняется…
В поселении Бейт Хорон, которое находится в Самарии, возможно террористическое проникновения. Гражданам рекомендуется не выходить из своих домов в ближайшее время.
Появилась информация о возможном террористическом проникновении в Бейт Хороне.
Более того, в поселении сработала сирена. Гражданам рекомендуется пройти в убежища и оставаться там до выяснения обстоятельств.
Новость дополняется…
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