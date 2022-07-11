Сообщается о террористическом проникновении в Наале

Появилась информация о возможном террористическом проникновении в Наале, Самария.

Жителям рекомендуется пройти в безопасное место и ждать обновленной информации от местных властей.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Еще Курсор сообщал, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую МАДА в 15:18. По предварительным данным, загорелась емкость с соляркой. По словам соседей, в доме взорвалась дизельная печь, которую пытались разобрать рабочие.

Еще напомним, что в Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца. Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара.