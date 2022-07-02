В Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца

Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара.

В Ришон ле-Ционе в автомобиле родители забыли ребенка. Его нашли случайные прохожие. На место сразу же вызвали бригаду парамедиков МАДА.

Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара. В медицинском учреждении состояние ребенка оценили как стабильное, но тяжелое.

Напомним, что температура в салоне машины, которая стоит на открытом солнце, может достигать критических значений.