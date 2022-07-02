В Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца

18:13, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
Ребенок в машине фото
Фото: depositphotos.com

Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара.

В Ришон ле-Ционе в автомобиле родители забыли ребенка. Его нашли случайные прохожие. На место сразу же вызвали бригаду парамедиков МАДА.

Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара. В медицинском учреждении состояние ребенка оценили как стабильное, но тяжелое.

Напомним, что температура в салоне машины, которая стоит на открытом солнце, может достигать критических значений.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

Еще напомним, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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