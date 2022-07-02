В Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца

В Ришон ле-Ционе в автомобиле родители забыли ребенка. Его нашли случайные прохожие. На место сразу же вызвали бригаду парамедиков МАДА.
Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара. В медицинском учреждении состояние ребенка оценили как стабильное, но тяжелое.
Напомним, что температура в салоне машины, которая стоит на открытом солнце, может достигать критических значений.
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.
Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.
Еще напомним, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.