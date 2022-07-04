США: установить происхождение пули, убившей журналистку, невозможно

Посольство США в Израиле сообщает, что эксперты не могут определить, была ли пуля, убившая журналистку «Аль-Джазиры» Ширин Абу Аклех, выпущена из израильского оружия или из палестинского.
Тем не менее, исследование показало, что израильский солдат, скорее всего, выстрелил роковой пулей, очевидно, по ошибке.
«Эксперты-баллистики определили, что пуля была сильно повреждена, что не позволило сделать однозначный вывод», — говорится в заявлении посольства после того, как ему было разрешено наблюдать за экспертизой пули, которая до субботы удерживалась Палестинской администрацией.
Посольство заявляет, что анализ израильских и палестинских расследований убийства, произошедшего 11 мая во время перестрелки в Дженине, когда израильские солдаты пытались провести рейд по задержанию, показал, что виновником, скорее всего, был Израиль.
«Обобщив результаты обоих расследований, [Координатор по вопросам безопасности США] пришел к выводу, что в смерти Ширин Абу Акле, скорее всего, виновен огонь с позиций ЦАХАЛа. КСБ США не нашел оснований полагать, что это было намеренно, а скорее результат трагических обстоятельств», — говорится в сообщении посольства.
«Курсор» ранее писал, что Израиль изучит пулю, убившую Абу Акле, в присутствии американцев. Ранее Палестинская автономия обвинила Израиль в ее смерти, но отказалась сотрудничать в совместном расследовании с Израилем.
Мы также сообщали про гибель Абу-Акле: в ЦАХАЛе отреагировали на обвинения ООН. ЦАХАЛ отверг решение ООН о том, что палестинская журналистка «Аль-Джазиры» Абу-Акле была убита в результате обстрела ЦАХАЛа. Либерман также назвал заявление ООН «неприемлемым».