США: установить происхождение пули, убившей журналистку, невозможно

Посольство США в Израиле заявило о том, что хотя невозможно установить, из какого оружия была выпущена пуля, вероятнее всего виновником был солдат ЦАХАЛа.

Посольство США в Израиле сообщает, что эксперты не могут определить, была ли пуля, убившая журналистку «Аль-Джазиры» Ширин Абу Аклех, выпущена из израильского оружия или из палестинского.

Тем не менее, исследование показало, что израильский солдат, скорее всего, выстрелил роковой пулей, очевидно, по ошибке.

«Эксперты-баллистики определили, что пуля была сильно повреждена, что не позволило сделать однозначный вывод», — говорится в заявлении посольства после того, как ему было разрешено наблюдать за экспертизой пули, которая до субботы удерживалась Палестинской администрацией.

Посольство заявляет, что анализ израильских и палестинских расследований убийства, произошедшего 11 мая во время перестрелки в Дженине, когда израильские солдаты пытались провести рейд по задержанию, показал, что виновником, скорее всего, был Израиль.

«Обобщив результаты обоих расследований, [Координатор по вопросам безопасности США] пришел к выводу, что в смерти Ширин Абу Акле, скорее всего, виновен огонь с позиций ЦАХАЛа. КСБ США не нашел оснований полагать, что это было намеренно, а скорее результат трагических обстоятельств», — говорится в сообщении посольства.