В результате высокоточных ударов украинских военных в районе Перевальска войска рф* несут огромные потери. Трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

Об этом в Телеграме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на оккупационном телевидении в Луганске не говорят о массовых потерях оккупантов после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. Так, в результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат оккупанты собирали много часов и еле смогли вывезти.

Глава ОВА добавил, что захватчики ничего не сообщают жителям так называемой «республики» о значительных потерях россиян на Слобожанском направлении. Так, по его данным, 202 и 204 стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, в срочном порядке выведены и подлежат расформированию.

А из-за большого количества раненых в Новоайдаре под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!