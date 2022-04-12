Стало известно, сколько будет стоит восстановление Мариуполя

Глава Мариуполя заявил, что российские оккупанты за полтора месяца осады города ракетными обстрелами уничтожили почти половину всех многоэтажек — только на их восстановление понадобится более двух миллиардов долларов.

За полтора месяца осады в украинском Мариуполе были полностью уничтожены дома 84 тысяч местных жителей. Мэр города заявил, что для того, чтобы восстановить инфраструктуру города, понадобится как минимум 12,5 млрд долларов.

Он заявил, что единственная «успешная спецоперация» путина — полное уничтожение Мариуполя и убийство мирных жителей города.

Мэр города рассказал, что Мариупольский горсовет подсчитал, что в городе разрушены 40 процентов многоэтажек. Для того, чтобы построить столько же домов понадобится как минимум 2,3 млрд долларов.

Курсор ранее писал, что власти Мариуполя прокомментировали возможную химическую атаку. Заместитель мэра Мариуполя и глава Донецкой ОГА высказали разные версии произошедшего вчера в Мариуполе — один заявил, что это точно была химическая атака, а второй сообщил, что сейчас нельзя точно классифицировать эту атаку как химическую.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.