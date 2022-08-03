Стрельба в центре Тель-Авива: новые подробности и видео

Конфликт между преступниками, по-видимому, стал предпосылкой для вчерашнего инцидента со стрельбой на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Полицейское расследование стрельбы этой ночью в центре Тель-Авива, вызвавшей большую панику среди жителей, показывает, что целью стрелков был преступник из района Гуш-Дан, известный полиции. По предварительным данным, он находился под наблюдением стрелков, которые ожидали удобного момента для того, чтобы начать стрельбу.

В ходе расследования выяснилось, что тот самый преступник, который ранее был задержан по подозрению в вымогательстве путем угроз и насилия, ехал на роскошном автомобиле по улице Дизенгоф — и вдруг с места происшествия по нему открыла огонь проезжавшая мимо машина.

Полицейские немедленно отправились на место происшествия после того, как было получено первоначальное сообщение о стрельбе, в то время как толпы людей убегали с места происшествия, опасаясь, что это мог быть теракт.

Двоих мужчин, присутствовавших на месте происшествия, задержали местные жители, заподозрив их в причастности к стрельбе.

Их передали полиции, но после непродолжительного расследования полицейские поняли, что они случайно оказались на месте происшествия, и отпустили мужчин на месте.

Поиски стрелявших продолжаются.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка.

Напомним, что в результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения.