Стрелок из Чикаго планировал устроить еще один теракт

Роберт Кримо, устроивший стрельбу в центре Чикаго, во время бегства с места происшествия увидел еще один праздник и всерьез задумался о том, чтобы совершить еще одно нападение.

21-летний мужчина, арестованный за массовую стрельбу на параде 4 июля в пригороде Чикаго, признался, что во время бегства рассматривал возможность второго нападения, сообщает полиция.

После бегства с места стрельбы в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, Роберт Кримо поехал в близлежащий Мэдисон, штат Висконсин, где он думал о совершении еще одного нападения.

«Он увидел праздник, который проходил в Мэдисоне, и всерьез задумался о том, чтобы использовать огнестрельное оружие, которое было у него в машине, для совершения еще одной стрельбі», — сказал журналистам представитель полиции Кристофер Ковелли.

«Есть основания полагать, что он не планировал совершить еще одно нападение», — говорит Ковелли.

Во время слушания по вопросу об освобождении Кримо под залог Диллон заявил, что тот добровольно признался полиции в том, что устроил стрельбу в Хайленд-Парке, в результате которой семь человек погибли и десятки получили ранения.

Курсор ранее писал, что четыре еврея были убиты во время стрельбы в Чикаго. Раввин Менахем Славатицкий, раввин израильской общины в Чикаго, заявил в интервью, что четверо из семи человек, убитых в понедельник во время массового расстрела на параде в честь Четвертого июля в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, были евреями.