Стрелок из Чикаго планировал устроить еще один теракт

21-летний мужчина, арестованный за массовую стрельбу на параде 4 июля в пригороде Чикаго, признался, что во время бегства рассматривал возможность второго нападения, сообщает полиция.
После бегства с места стрельбы в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, Роберт Кримо поехал в близлежащий Мэдисон, штат Висконсин, где он думал о совершении еще одного нападения.
«Он увидел праздник, который проходил в Мэдисоне, и всерьез задумался о том, чтобы использовать огнестрельное оружие, которое было у него в машине, для совершения еще одной стрельбі», — сказал журналистам представитель полиции Кристофер Ковелли.
«Есть основания полагать, что он не планировал совершить еще одно нападение», — говорит Ковелли.
Во время слушания по вопросу об освобождении Кримо под залог Диллон заявил, что тот добровольно признался полиции в том, что устроил стрельбу в Хайленд-Парке, в результате которой семь человек погибли и десятки получили ранения.
Курсор ранее писал, что четыре еврея были убиты во время стрельбы в Чикаго. Раввин Менахем Славатицкий, раввин израильской общины в Чикаго, заявил в интервью, что четверо из семи человек, убитых в понедельник во время массового расстрела на параде в честь Четвертого июля в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, были евреями.