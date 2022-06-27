19-летний житель Холона обвиняется в нападении: изрезал бывшую подругу ножом

Согласно материалам дела, он неоднократно угрожал бывшей подруге расправой, если она вступит в отношения с кем-то другим. Он, как сказано, зарезал и ее, и ее нового избранника.

Прокуратура подала обвинительное заключение против 19-летнего молодого человека из Холона. Следствие пришло к выводу, что он напал с ножом на свою бывшую подругу и ее нового друга. Последний находится в медикаментозной коме. Ему пришлось сделать срочную операцию.

Ревнивцу предъявлены обвинения в насильственных преступлениях и незаконном хранении холодного оружия.

Ранее наш сайт сообщал, что 24-летний мужчина был застрелен в своей машине в Джиср-эз-Зарке. Парамедики МАДА, которые были вызваны на место происшествия, опознали Амаша и эвакуировали его в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере для проведения ему реанимационных операций. Вскоре он был объявлен мертвым.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.

Также напомним, что мужчина упал в ущелье Нахаль Хазвитан на Голанских высотах.