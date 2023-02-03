Суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве подростка в Ришон ле-Ционе

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил меру пресечения троим подросткам, которых подозревают в убийстве 15-летнего Нетанэля Аарона. Их оставили под стражей еще на 8 дней.

Об этом пишет «Vesty«.

Также суд оставил под арестом еще двух фигурантов по делу. Им продлили срок содержания под стражей на четверо суток.

Жуткое убийство 15-летего Натаниэля прозошло в декабре 2022 года на улице Раши в Ришон ле-Ционе. Мальчка с ножевыми ранения обнаружили вблизи дома соседи. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии — врачи несколько часов боролись за его смерть, но спасти подростка не удалось.

Спустя месяц полиция задержала пятерых подростков, которых подозревают в убийстве мальчика. В ходе расследования правоохранители установили, что преступление было спланировано и предшествовал ему «локальный конфликт». В домах подозреваемых были проведены ряд обысков, во время которых помимо материалов по делу обнаружили лабораторию по производству наркотиков. По решению суда, всех задержанных отправили под стражу, а расследование убийства подростка продолжается.

Напомним, в конце января Израильский военный суд приговорил палестинца к пожизненному заключению за участие в убийстве 18-летнего Двира Сорека в 2019 году. Также осужденного Махмуда Атуне обязали выплатить 500 000 шекелей семье убитого парня. Суд признал, что злоумышленник не присутствовал во время нанесения ножевых ранений, но сыграл «центральную роль в принятии решения о совершении нападения» и вербовке одного из преступников. Теперь преступник проведет оставшуюся жизнь в тюрьме.