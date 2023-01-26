Террорист, связанный с убийством израильского подростка, приговорен к пожизненному заключению

Израильский военный суд приговорил палестинца к пожизненному заключению за участие в убийстве израильского подростка в 2019 году.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Махмуду Атуне также было приказано выплатить 500 000 шекелей семье Двира Сорека. 18-летний Сорек был зарезан в Иудее и Самарии в августе 2019 года. Он был студентом ешивы, зачисленным на программу, известную как хесде, которая сочетает изучение Торы с военной службой. На момент убийства он не служил в армии.

Атуну обвиняют в том, что он был членом ячейки ХАМАС из пяти человек, которые схватили Сорека, когда он выходил из автобуса, и убили его, бросив его тело на обочине дороги. В ноябре суд согласился с позицией обвинения, что Атуна был виновен в нападении, хотя он не присутствовал во время нанесения ножевых ранений.

В то время он был осужден за умышленное причинение смерти Сореку. Обвинение эквивалентно убийству в военном суде Иудеи и Самарии. Армия обороны Израиля обвинила Атуну в том, что он не присутствовал на месте происшествия во время нанесения ножевого ранения, что он сыграл «центральную роль в принятии решения о совершении нападения» и вербовке одного из преступников.

Также «Курсор» сообщал, что силы безопасности ликвидировали 14 террористов.