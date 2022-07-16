Судмедэксперт рассказал, из-за чего умерла Ивана Трамп

В США умерла 73-летняя первая жена бывшего американского президента Дональда Трампа Ивана Трамп. О ее смерти 14 июля на своей странице в Facebook сообщил сын Эрик Трамп.

Ивана Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа, умерла от «тупых травм туловища» в результате несчастного случая, сообщил в пятницу главный судмедэксперт Нью-Йорка.

В заявлении не уточняются обстоятельства, но американские СМИ сообщили, что полиция расследует, не погибла ли 73-летняя женщина, упав с лестницы в своем доме на Манхэттене.

Представитель Департамента полиции Нью-Йорка сообщил AFP в заявлении по электронной почте в четверг, что офицеры отреагировали на звонок по адресу Иваны Трамп в Верхнем Ист-Сайде и обнаружили ее «без сознания и без реакции».

Она была найдена мертвой на месте происшествия, и в заявлении добавлено, что «не похоже, чтобы в этом был какой-то криминал».

Дональд Трамп объявил о ее смерти в четверг, назвав ее «замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила великую и вдохновляющую жизнь».

Он сказал, что ее «гордостью и радостью» были трое детей пары — Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

Ивана Трамп, модель, выросшая при коммунистическом правлении в бывшей Чехословакии, вышла замуж за Дональда Трампа, тогда начинающего застройщика, в 1977 году.

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