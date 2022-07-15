В Пардес-Хане во двор жилого дома бросили гранату

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего, сбор фрагментов разорвавшегося заряда и просмотр записей с уличных камер.

Утром в Пардес-Хане во двор одного из жилых домов неизвестный подбросил светошумовую гранату. Отметем, что это уже второй инцидент со взрывными устройствами за три дня. Так, до этого в Нетании неизвестный подорвали легковую машину.

Что касается Пардес-Ханы, то полиция начала расследование происшествия. Взрыв гранаты разбудил жителей не только дома, но всего района. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители собрали фрагменты разорвавшегося заряда. Также полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Удалось установить, что нападавшие хотели навредить и запугать одного местного жителя, который также не раз попадал в поле зрения полиции. Возможно, инцидент связан с криминальными разборками.

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