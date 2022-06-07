Тела защитников Азовстали доставили в столицу Украины

Ассоциация семей защитников «Азовстали» сообщила о том, что в Киев прибыли более ста тел погибших солдат, сражавшихся в Мариуполе. Известно, что около трети погибших — бойцы «Азова».

Тела погибших защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе, полученные в ходе обмена с российской стороной, доставлены в Киев. Об этом сообщила Ассоциация семей защитников «Азовстали».

Отмечается, что патронажная служба полка «Азов» встретилась и вместе с врачами осмотрела и описала погибших.

Треть тел погибших — бойцы батальона «Азов». Из каких подразделений Вооруженных сил Украины другие погибшие — пока что неизвестно.

По предварительным данным, работа судмедэкспертов будет продолжаться в течение трех месяцев. Также будет проведена процедура опознания с участием родственников.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!