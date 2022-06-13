Тело женщины, найденное прошлой ночью, принадлежало Сапир Нахум

Сегодня ночью полицейские обнаружили тело женщины недалеко от города Ивтин — семья Сапир Нахум опознала тело и подтвердила, что это именно пропавшая без вести девушка.

Тело женщины, найденной прошлой ночью на севере близ города Ивтин, — это Сапир Нахум, пропавшая без вести 12 дней назад.

Полиция сообщила, что по окончании процедуры опознания, проведенной в Институте судебной медицины в Абу-Кабире, было установлено, что это тело пропавшей без вести Сапир Нахум из Акры.

В последние дни израильские полицейские работали с добровольцами и пограничной полицией, чтобы найти Нахум, проводя поиски и сканирование на больших территориях, в сложных условиях местности и с использованием технических средств, включая вертолеты, собак и многие другие средства.

Курсор ранее писал, что семью Нахум попросят опознать тело, найденное на севере в деревне Ибтин. Члены семьи Сапир Нахум, пропавшей без вести около полутора недели назад, сегодня будут доставлены в Институт судебной медицины в Абу-Кабире для опознания тела, обнаруженного вчера в северной деревне Ибтин.

Также сообщалось, что в поисках Сапир также принимают участие кинологи, конная полиция, а также используются беспилотники и вертолеты. Как рассказала сестра пропавшей Эден, между Сапир и ее сожителем были нездоровые отношения, которые нельзя назвать «любовью». Она предположила, что сожитель где-то ее заточил, а девушка не может выбраться.