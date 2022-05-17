Террористы из Элада: Нас не вдохновила речь лидера ХАМАСа

Два террориста, которые убили трех жителей Элада в День независимости, заявили, что не смотрели выступление Яхьи Синвара, а их теракт — месть за убийство их друзей.

Два террориста, совершившие недавно смертоносное нападение с топором и ножом в городе Элад, утверждают, что их не вдохновила речь главы ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, сообщает Армейское радио.

Асад Юсеф Асад аль-Рифаи и Субхи Эмад Сбейхат, убившие трех человек в результате теракта в День независимости, заявили полицейским следователям, что они даже не слышали речи Синвара, произнесенной перед нападением и призывавшей палестинцев использовать топоры против израильтян.

По данным Армейского радио, террористы заявили, что они решили убить израильтян в качестве мести за двух своих друзей, которые были убиты солдатами ЦАХАЛа.

Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.

Также сообщалось, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля. Пятеро палестинцев попытались протаранить машину пограничной полиции, однако были окружены сотрудниками силовых структур. К счастью, никто не пострадал.