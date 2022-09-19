В Самарии обстреляли израильский автомобиль: что известно

На месте инцидента полиция обнаружила стреляные гильзы. По предварительным данным, речь идет о попытке теракта.

В ночь на понедельник, 19 сентября, недалеко от деревни Хавара, расположенной на юге от Шхема, был расстрелян израильский автомобиль. В результате нападения никто не пострадал.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Полиция и ЦАХАЛ, которые прибыли на место происшествия, отметили, что в транспортное средство попали четыре пули. Но мужчина, ехавший на работу, не получил ранений и смог продолжить движение.

В региональном совете Самарии отметили, что за последнее время количество обстрелов в местах скопления людей увеличилось и причиной этому является ослабление сдерживающей силы ЦАХАЛа, а также то, что в автономии полно оружия. В совете отметили, что Израилю пора начинать операцию «Защитная стена-2», иначе в ближайшее время может случиться катастрофа.

В полиции отметили, что в праздничные дни угроза терактов возрастает, поэтому перед Рош ха-Шана силы безопасности повышают уровень готовности.

«Курсор» писал ранее, что военные ЦАХАЛа предотвратили террористический акт при попытке незаконного проникновения на территорию Израиля. Солдаты задержали двух палестинских нелегалов с оружием в районе северной Самарии.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ задержал четверо палестинцев, подозреваемых в помощи террористам в долине Иордана, где обстреляли автобус.