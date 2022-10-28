Трактор столкнулся с автомобилем: шесть человек травмированы

Шесть человек пострадали в результате аварии при участии трактора с фургоном, на котором перевозили людей. ДТП случилось недалеко от Менахемии.

Столкновение легкового автомобиля с трактором, двигавшемся с фургоном, произошло на шоссе 90 недалеко от Менахемии.

Трактор перевозил рабочих, часть из которых пострадали в результате аварии.

По информации медиков и фельдшеров МАДА, всем пострадавшим оказана срочная медицинская помощь. Четверых человек эвакуировали в госпиталь «Фория» в Тверии в состоянии средней степени тяжести с ушибами на конечностях и спине. Еще двое получили легкие ранения и также были эвакуированы.

Медик скорой помощи Меир Сарага рассказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели на одной стороне дороги автомобиль с серьезными травмами и несколько раненых, застрявших внутри, а на другой стороне дороги трактор и опрокинутая телега с еще двумя ранеными. С помощью пожарной команды мы спасли застрявших раненых. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу на реанимационных машинах МАДА, состояние оценивается как средней тяжести и легкое».

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