75-летнего мужчину сбил автобус в Иерусалиме

В Иерусалиме 75-летний получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автобус.

Об этом сообщает Maariv.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помочь и эвакуировали его в больницу «Хадасса Эйн-Керем», потому что 75-летний получил травму головы.

Ранее мы рассказывали, что полиция арестовала 19-летнего жителя Кфар-Сабы по подозрению в попытке убийства своей 18-летней сестры ножом. Преступник нанес ранения средней степени тяжести своей родственнице, после чего ее госпитализировали в медицинский центр «Меир». Юношу задержали и вскоре он предстанет перед в Петах-Тикве по ходатайству о продлении срока его содержания под стражей, а также ходатайству о направлении его на профессиональную экспертизу.

Также «Курсор» сообщал, что житель Рамат-Гана угрозами вымогал у строительных фирм миллионы шекелей. Полиция назвала это расследование «дело доктора Бума». Преступник рассылал сообщения фирмам, занимающимся недвижимостью, где писал, что на их строительных объектах заложили взрывное устройство. Мошенник требовал деньги в биткоинах за то, что не приведет устройства в действие. Другие детали узнайте в нашем материале.

Помимо этого, 27 октября, в четверг, неподалеку от Петах-Тиквы произошло ДТП, в ходе которого автомобиль сбил 50-летнего пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы и его эвакуировали в больницу Бейлинсон во время проведения сердечно-легочной реанимации.