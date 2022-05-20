ЦАХАЛ арестовал девять человек в Иудее и Самарии

У одного из арестованных в Хевроне, была обнаружена винтовка М-16. «Наши силы не понесли потерь», — сказал представитель ЦАХАЛа.

В четверг вечером ЦАХАЛ арестовал девять палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. Солдаты провели операции в ряде мест в Иудее и Самарии в рамках операции «Рассеять волну».

У одного из задержанных в Хевроне была обнаружена винтовка М-16.

«Наши силы не понесли потерь», — сказал представитель ЦАХАЛа.

Курсор ранее писал, что в Израиле задействовали систему ПВО из-за ошибки в опознании. Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Также сообщалось, что в среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента. Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.