ЦАХАЛ атаковал военные посты ХАМАСа в отместку за ракетный обстрел

В пятницу вечером в городах Зиким, Кармия, Нетив ха-Асара, Мавкиим и в южной промышленной зоне Ашкелона прозвучала сирена воздушной тревоги.
ЦАХАЛ подтвердил, что одна ракета была выпущена из Газы в сторону Израиля, и добавил, что ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа.
Сообщений о пострадавших в результате ракетного обстрела не поступало.
В заявлении, сделанном в субботу утром, ЦАХАЛ подтвердил: «Ночью террористическая организация ХАМАС запустила ракету из сектора Газа в сторону израильского гражданского населения на юге Израиля. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа».
«Некоторое время назад, в ответ на ракетный обстрел, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАСа в секторе Газа».
«ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа».
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.