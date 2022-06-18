ЦАХАЛ атаковал военные посты ХАМАСа в отместку за ракетный обстрел

21:38, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
ЦАХАЛ и протесты палестинцев фото
Фото: Wisam Hashlamoun/FLASH90

Авиация ЦАХАЛа нанесла удар по объекту по производству оружия, расположенному на территории военного поста ХАМАСа, и еще по трем военным постам, принадлежащим ХАМАСу в секторе Газа.

В пятницу вечером в городах Зиким, Кармия, Нетив ха-Асара, Мавкиим и в южной промышленной зоне Ашкелона прозвучала сирена воздушной тревоги.

ЦАХАЛ подтвердил, что одна ракета была выпущена из Газы в сторону Израиля, и добавил, что ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа.

Сообщений о пострадавших в результате ракетного обстрела не поступало.

В заявлении, сделанном в субботу утром, ЦАХАЛ подтвердил: «Ночью террористическая организация ХАМАС запустила ракету из сектора Газа в сторону израильского гражданского населения на юге Израиля. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа».

«Некоторое время назад, в ответ на ракетный обстрел, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАСа в секторе Газа».

«ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа».

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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