ЦАХАЛ атаковал военные посты ХАМАСа в отместку за ракетный обстрел

Авиация ЦАХАЛа нанесла удар по объекту по производству оружия, расположенному на территории военного поста ХАМАСа, и еще по трем военным постам, принадлежащим ХАМАСу в секторе Газа.

В пятницу вечером в городах Зиким, Кармия, Нетив ха-Асара, Мавкиим и в южной промышленной зоне Ашкелона прозвучала сирена воздушной тревоги.

ЦАХАЛ подтвердил, что одна ракета была выпущена из Газы в сторону Израиля, и добавил, что ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа.

Сообщений о пострадавших в результате ракетного обстрела не поступало.

В заявлении, сделанном в субботу утром, ЦАХАЛ подтвердил: «Ночью террористическая организация ХАМАС запустила ракету из сектора Газа в сторону израильского гражданского населения на юге Израиля. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа».

«Некоторое время назад, в ответ на ракетный обстрел, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАСа в секторе Газа».

«ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа».