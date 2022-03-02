ЦАХАЛ конфисковал наркотики на сумму 1,8 млн долларов на границе с Египтом

Солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили попытку контрабанды наркотиков и направили войска на место происшествия. Было изъято более 300 килограммов марихуаны и гашиша.

Войска пресекли попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта, сообщает Армия обороны Израиля.

По словам израильских военных, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили попытку контрабанды наркотиков и направили войска на место происшествия.

Было изъято более 300 килограммов (660 фунтов) марихуаны и гашиша, стоимость которых оценивается в 6 миллионов шекелей (1,8 миллиона долларов), сообщает ЦАХАЛ. По данным армии, в ходе рейда никто не был арестован.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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