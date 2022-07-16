ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел

Рано утром из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. По данным Армии обороны Израиля, одна из ракет была перехвачена системой обороны «Железный купол», а другая приземлилась на открытой местности, не причинив никакого ущерба.

Израильские военные нанесли удары по сектору Газа рано утром в субботу, спустя несколько часов после того, как из палестинского анклава были выпущены две ракеты по Израилю.

Военные заявили, что их целью был подземный объект ХАМАС по производству ракетных материалов в центральной части сектора Газа. Палестинцы сообщили, что несколько ударов было нанесено в районе города Газа незадолго до 5 часов утра. Видео и фотографии в социальных сетях показали большие огненные шары, поднимающиеся после ударов по неуказанным целям.

«Объект, по которому был нанесен удар, был одним из крупнейших и наиболее важных в секторе для производства базовых материалов для ракет террористическими группами», — заявили военные, утверждая, что атака значительно замедлит производство ракет.

Одновременно с этим еще две ракеты были выпущены в сторону Израиля, и в региональном совете Лахиш на северо-востоке сектора включились предупредительные сирены. Обе ракеты упали на открытую местность.