ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел

Израильские военные нанесли удары по сектору Газа рано утром в субботу, спустя несколько часов после того, как из палестинского анклава были выпущены две ракеты по Израилю.
Военные заявили, что их целью был подземный объект ХАМАС по производству ракетных материалов в центральной части сектора Газа. Палестинцы сообщили, что несколько ударов было нанесено в районе города Газа незадолго до 5 часов утра. Видео и фотографии в социальных сетях показали большие огненные шары, поднимающиеся после ударов по неуказанным целям.
«Объект, по которому был нанесен удар, был одним из крупнейших и наиболее важных в секторе для производства базовых материалов для ракет террористическими группами», — заявили военные, утверждая, что атака значительно замедлит производство ракет.
Одновременно с этим еще две ракеты были выпущены в сторону Израиля, и в региональном совете Лахиш на северо-востоке сектора включились предупредительные сирены. Обе ракеты упали на открытую местность.
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