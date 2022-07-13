ЦАХАЛ провел совместные учения с ВВС Греции: опубликованы потрясающие фото

В рамках учений военно-воздушные силы двух стран отработали различные сценарии, в том числе передовые воздушные бои и дозаправку греческих истребителей.
Тренинг символизирует важную веху в укреплении сотрудничества между Израилем и Грецией.
Кроме того, учения повышают готовность обеих стран к боевым действиям в различных сценариях и бросают вызов экипажам и техническим группам. Учения являются частью совместной программы подготовки на 2022 год.
На изображениях, опубликованных ЦАХАЛом, самолеты F-16 ВВС Греции летели строем над Мертвым морем на юге Израиля.
В прошлом месяце командующий греческими вооруженными силами генерал Константинос Флорос завершил свой первый официальный визит в Израиль.
Флорос провел встречи со своим израильским коллегой генерал-лейтенантом Авивом Кохави, а также с генерал-майором Талем Кельманом, военным чиновником, отвечающим за дела Ирана, старшим офицером разведки и другими официальными лицами.
«На встречах обсуждался ряд тем, в том числе общие проблемы в Средиземноморском регионе», — заявили тогда в ЦАХАЛе.
«Также обсуждалось двустороннее сотрудничество между двумя вооруженными силами с упором на сотрудничество, связанное с разведкой, и возможности совместного обучения», — говорилось в заявлении.
Флоросу провели экскурсию по различным базам ЦАХАЛа, включая подразделение 9900 Разведывательного управления, Шайетет 13 ВМФ, авиабазу Пальмахим ВВС и батарею ПВО «Железный купол».
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