ЦАХАЛ провел совместные учения с ВВС Греции: опубликованы потрясающие фото

Совместные учения ВВС Израиля и ВВС Греции прошли во вторник в воздушном пространстве Израиля, сообщил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛа.

В рамках учений военно-воздушные силы двух стран отработали различные сценарии, в том числе передовые воздушные бои и дозаправку греческих истребителей.

Тренинг символизирует важную веху в укреплении сотрудничества между Израилем и Грецией.

אימון משותף של חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר היווני התקיים אתמול בשמי הארץ. במסגרת האימון תרגלו שני החיילות מגוון תרחישים בהם קרבות אוויר מתקדמים ותדלוק מטוסי קרב יוונים >> pic.twitter.com/m7mbCnmOyy — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 13, 2022

Кроме того, учения повышают готовность обеих стран к боевым действиям в различных сценариях и бросают вызов экипажам и техническим группам. Учения являются частью совместной программы подготовки на 2022 год.

The Israeli Air Force and Greek Air Force in a joint flight and in aerial fueling exercise. @IDFIntlSpox pic.twitter.com/9SNJXplhQw — Chaim (@ChaimSmierc) July 13, 2022

На изображениях, опубликованных ЦАХАЛом, самолеты F-16 ВВС Греции летели строем над Мертвым морем на юге Израиля.

В прошлом месяце командующий греческими вооруженными силами генерал Константинос Флорос завершил свой первый официальный визит в Израиль.

Флорос провел встречи со своим израильским коллегой генерал-лейтенантом Авивом Кохави, а также с генерал-майором Талем Кельманом, военным чиновником, отвечающим за дела Ирана, старшим офицером разведки и другими официальными лицами.

«На встречах обсуждался ряд тем, в том числе общие проблемы в Средиземноморском регионе», — заявили тогда в ЦАХАЛе.

«Также обсуждалось двустороннее сотрудничество между двумя вооруженными силами с упором на сотрудничество, связанное с разведкой, и возможности совместного обучения», — говорилось в заявлении.

Флоросу провели экскурсию по различным базам ЦАХАЛа, включая подразделение 9900 Разведывательного управления, Шайетет 13 ВМФ, авиабазу Пальмахим ВВС и батарею ПВО «Железный купол».

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