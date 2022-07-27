ЦАХАЛ предоставил доказательства, что ХАМАС использует гражданские объекты в военных целях

Представители ЦАХАЛа предоставили доказательства преступных действий ХАМАСа — террористы размещают свои туннели под заводом Pepsi и школой, финансируемой ООН.

В попытке укрепить легитимацию военных действий в секторе Газа, Армия обороны Израиля проинформировала международные СМИ об объектах ХАМАСа в прибрежном анклаве, расположенных вблизи гражданской инфраструктуры.

Эти усилия предпринимаются после жесткого международного контроля за действиями Израиля во время прошлогодней 11-дневной войны, в ходе которой погибли десятки мирных жителей и был нанесен крупный авиаудар по зданию, используемому международными СМИ.

Военные чиновники также признают, что попытка объяснить миру каждое действие Израиля одновременно с ведением войны является сложной задачей.

Репортерам представили ряд объектов, включая туннель, проходящий рядом с заводом по производству безалкогольных напитков «Пепси» и школой, финансируемой ООН, в городе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что туннель используется ХАМАСом как для хранения оружия, так и для мобилизации боевиков.

Журналистам представлены еще несколько мест производства и хранения оружия и туннелей ХАМАС, расположенных вблизи школ, университетских мечетей и других гражданских объектов.

Израиль утверждает, что использование ХАМАСом гражданских территорий для военной деятельности, включая ракетные обстрелы Израиля, равносильно военным преступлениям.

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