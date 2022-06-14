ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков из Египта на 2,5 млн шекелей

Солдаты ЦАХАЛа во время наблюдения с постов заметили несколько подозрительных человек — как оказалось они пытались переправить крупную партию наркотиков из Египта.

Бойцы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 2,5 миллиона шекелей (720 тысяч долларов) через египетскую границу, сообщают военные.

По данным ЦАХАЛа, солдаты на наблюдательных постах выявили нескольких подозреваемых в попытке контрабанды наркотиков и приняли меры, чтобы помешать им. Груз был конфискован и передан полиции Израиля.

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