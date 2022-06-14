Двое жителей Тайбеха арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия

Полиция начала расследование по делу о незаконном хранении оружия. Также правоохранительные органы выясняют, где подозреваемые купили пистолеты.

Двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы сегодня по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.

Об этом сообщает Maariv.

Двое пассажиров автомобиля были доставлены на допрос в отделение полиции города, по окончании которого, в соответствии с доказательствами, будет принято решение о привлечении их к суду с ходатайством о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.

Полиция начала расследование по делу о незаконном хранении оружия, а также выясняют, где оружие было приобретено.

Напомним, что службы безопасности Израиля делают все, чтобы предотвратить попадание незаконного оружия в нашу страну.

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