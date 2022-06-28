ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании

21:25, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
ЦАХАЛ солдаты фото
Фото: Wisam Hashlamoun/Flash90

Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.

Армия обороны Израиля сообщает, что в ночь на 22 мая военнослужащие предотвратили попытку контрабанды нескольких единиц огнестрельного оружия в Израиль из Иордании в районе Мертвого моря.

Солдаты, следившие за камерами наблюдения, обнаружили подозреваемых, приближающихся к израильской границе, и направили войска на место происшествия.

Двое мужчин из бедуинской деревни недалеко от южного города Димона были арестованы, а сумка с четырьмя пистолетами и четырьмя винтовками M16 была изъята, сообщает ЦАХАЛ. Израильские власти подозревают, что оружие предназначалось для террористических целей.

Пара была допрошена службой безопасности ШАБАК, что привело к аресту двух других подозреваемых, которые предположительно руководили операциями по переправке оружия на иорданской границе. Ожидается, что в ближайшие дни всем четверым будут предъявлены обвинения.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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