ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании

Армия обороны Израиля сообщает, что в ночь на 22 мая военнослужащие предотвратили попытку контрабанды нескольких единиц огнестрельного оружия в Израиль из Иордании в районе Мертвого моря.
Солдаты, следившие за камерами наблюдения, обнаружили подозреваемых, приближающихся к израильской границе, и направили войска на место происшествия.
Двое мужчин из бедуинской деревни недалеко от южного города Димона были арестованы, а сумка с четырьмя пистолетами и четырьмя винтовками M16 была изъята, сообщает ЦАХАЛ. Израильские власти подозревают, что оружие предназначалось для террористических целей.
Пара была допрошена службой безопасности ШАБАК, что привело к аресту двух других подозреваемых, которые предположительно руководили операциями по переправке оружия на иорданской границе. Ожидается, что в ближайшие дни всем четверым будут предъявлены обвинения.
Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.
Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.