ЦАХАЛ предотвратил попытку двух вооруженных сирийцев проникнуть в Израиль

Израильские солдаты остановили двух вооруженных людей, пытавшихся проникнуть в страну из Сирии в воскресенье, объявила Армия обороны Израиля.

Двое мужчин пересекли линию границы и подошли ко второму заграждению на Голанах. Их заметило наблюдение ЦАХАЛа.

Прибывшие на место солдаты ЦАХАЛа открыли огонь.

Одному из нарушителей, получившему огнестрельное ранение, была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

По неподтвержденным данным, второй вооруженный лазутчик был ликвидирован.

Во время столкновения никто из солдат не пострадал.

Сотрудники службы безопасности заявили, что участились случаи, когда сирийцы пытаются приблизиться к границе.

Однако со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.