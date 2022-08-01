ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды марихуаны из Египта

Солдаты ЦАХАЛа конфисковали более тридцати килограммов наркотических веществ, которые хотели завезти в Израиль. Стоимость марихуаны оценивается в 600 тысяч шекелей.

Сегодня утром войска пресекли попытку контрабанды марихуаны в Израиль из Египта, сообщает Армия обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, солдаты конфисковали около 33 килограммов (72 фунта) гашиша, стоимость которого оценивается в 600 тысяч шекелей (177 тысяч долларов), недалеко от границы.

IDF says troops foiled an attempt to smuggle 33kg of hashish, with an estimated value of NIS 600,000, on the Egyptian border this morning. Suspects fled back to Egypt. pic.twitter.com/ZkaaL0HIks — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 1, 2022

Арестов произведено не было, так как подозреваемые бежали обратно в Египет. Наркотики были изъяты полицией для проведения расследования.

«Курсор» писал ранее, в районе Негева произошел сильный пожар. В МАДА сообщили о пяти пострадавших от отравления дымом, в том числе о 30-летнем мужчине в состоянии средней тяжести и еще четверых — легкой степени тяжести.

Также сообщалось, что стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых. Скандал в центре престарелых набирает силу, уже больше дюжины людей из числа персонала обвиняются в насилии над пациентами заведения.

Крмое того, в первой половине 2022 года арабские террористы нападали на евреев почти четыре тыс. раз. В отчет не включены сотни нападений на израильские силы безопасности во время ночных операций, поскольку в центре внимания отчета — терроризм, направленный на причинение вреда гражданскому населению.