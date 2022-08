ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды марихуаны из Египта

Сегодня утром войска пресекли попытку контрабанды марихуаны в Израиль из Египта, сообщает Армия обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, солдаты конфисковали около 33 килограммов (72 фунта) гашиша, стоимость которого оценивается в 600 тысяч шекелей (177 тысяч долларов), недалеко от границы.

IDF says troops foiled an attempt to smuggle 33kg of hashish, with an estimated value of NIS 600,000, on the Egyptian border this morning. Suspects fled back to Egypt. pic.twitter.com/ZkaaL0HIks

