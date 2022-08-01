ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды марихуаны из Египта

16:13, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
колючая проволока на границе фото
Фото: pixabay

Солдаты ЦАХАЛа конфисковали более тридцати килограммов наркотических веществ, которые хотели завезти в Израиль. Стоимость марихуаны оценивается в 600 тысяч шекелей.

Сегодня утром войска пресекли попытку контрабанды марихуаны в Израиль из Египта, сообщает Армия обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, солдаты конфисковали около 33 килограммов (72 фунта) гашиша, стоимость которого оценивается в 600 тысяч шекелей (177 тысяч долларов), недалеко от границы.

Арестов произведено не было, так как подозреваемые бежали обратно в Египет. Наркотики были изъяты полицией для проведения расследования.

«Курсор» писал ранее, в районе Негева произошел сильный пожар. В МАДА сообщили о пяти пострадавших от отравления дымом, в том числе о 30-летнем мужчине в состоянии средней тяжести и еще четверых — легкой степени тяжести.

Также сообщалось, что стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых. Скандал в центре престарелых набирает силу, уже больше дюжины людей из числа персонала обвиняются в насилии над пациентами заведения.

Крмое того, в первой половине 2022 года арабские террористы нападали на евреев почти четыре тыс. раз. В отчет не включены сотни нападений на израильские силы безопасности во время ночных операций, поскольку в центре внимания отчета — терроризм, направленный на причинение вреда гражданскому населению.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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