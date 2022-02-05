ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков на сумму 1,2 млн долларов на границе с Египтом

По данным ЦАХАЛа, было изъято более 200 килограммов марихуаны и гашиша, стоимость которых оценивается в 4 миллиона шекелей (1,2 миллиона долларов).

Израильские войска пресекли попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта в пятницу утром, сообщили военные. По данным Армии обороны Израиля, солдаты заметили попытку контрабанды наркотиков и направили войска на место происшествия.

Об этом пишет Times Of Israel.

Подозреваемые с египетской стороны перебросили наркотики через забор, очевидно, для того, чтобы их потом забрали сообщники с израильской стороны.

По данным ЦАХАЛа, было изъято более 200 килограммов марихуаны и гашиша, стоимость которых оценивается в 4 миллиона шекелей (1,2 миллиона долларов). Арестов произведено не было.

«Эта операция является частью постоянных усилий ЦАХАЛа и сил безопасности по пресечению контрабанды наркотиков на египетской границе», — заявили военные.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что арабы совместно с левыми экстремистами пришли нападать на израильтян в Иудее и Самарии. Недавно стало известно о том, что арабские террористы, совместно с левыми экстремистами пришли нападать на израильтян в Иудее и Самарии. Сообщается, что они уже начали забрасывать камнями солдат ЦАХАЛа.

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