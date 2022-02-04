Арабы совместно с левыми экстремистами пришли нападать на израильтян в Иудее и Самарии

Арабы во время беспорядков Фото: Wisam Hashlamoun/Flash90

Недавно стало известно о том, что арабские террористы, совместно с левыми экстремистами пришли нападать на израильтян в Иудее и Самарии. Сообщается, что они уже начали забрасывать камнями солдат ЦАХАЛа.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как в Иудее и Самарии арабские террористы совместно с экстремистами левого толка пришли нападать на израильтян. Они уже начали забрасывать камнями солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщил телеграм-канал «Голос Израиля», предоставив короткое видео с места событий.

Очередное проявление агрессии со стороны арабов и левых сил в пятницу во второй половине дня.

Ранее Курсор писал о том, что депутаты и активисты сажают деревья возле палестинской деревни Бурин.

Сотни активистов, в том числе депутаты кнессета от Мерец Габи Ласки и Мосси Раз и депутат кнессета от Объединенного списка Ахмад Тиби, в пятницу посадили деревья в деревне Бурин в Самарии, которая в последние недели подверглась нападениям со стороны поселенцев.

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