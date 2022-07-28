ЦАХАЛ при помощи вертолетов эвакуирует израильтян с Синайского полуострова

Армия обороны Израиля эвакуирует с границы с Египтом нескольких израильтян, которые получили травмы в ДТП на Синае. Для проведения этой операции были выделены несколько вертолетов.

Армия обороны Израиля сообщает, что вертолеты вылетели к границе Египта для эвакуации нескольких израильских туристов, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Синайском полуострове.

По словам представителей ЦАХАЛа, помощь в этой операции окажут военнослужащие элитного вертолетного поисково-спасательного подразделения 669.

СМИ сообщают, что Египет дал Израилю специальное разрешение на полеты вертолетов в Египет, но в заявлении ЦАХАЛа говорится, что войска заберут раненых с границы.

Ожидается, что раненые будут доставлены в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шебе.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.