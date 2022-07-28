ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов

В ходе ночных рейдов были задержаны и переданы для дальнейшего допроса в общей сложности девять разыскиваемых террористов.

Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Силы задержали трех подозреваемых в терроризме в лагере Джалазон и в Сильваде. Во время операции начались массовые беспорядки, в ходе которых протестующие бросали камни в солдат, которые в ответ применили средства подавления беспорядков, используя патроны 22 калибра. В результате один из участников беспорядков был ранен. Солдаты также обнаружили и конфисковали незаконное оружие, включая штурмовые винтовки М-16.

Армия задержала трех подозреваемых в терроризме в городах Ямун, Буркин и Я’бад и еще двоих в Дохе. Во время рейдов десятки палестинских арабов бросали камни и взрывные устройства в солдат, которые использовали средства подавления беспорядков для отпугивания толпы.

В Сурифе силы безопасности конфисковали тысячи шекелей из средств, предназначенных для террористической деятельности. В городе Карават Бани Зейд были задержаны двое подозреваемых и конфисковано незаконное оружие.

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