ЦАХАЛ продолжит расследование убийства Абу Акле

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави приказал военным продолжить расследование убийства журналистки Абу Акле для того, чтобы наисти истину в этом происшетсвии.

В ответ на безрезультатную баллистическую экспертизу пули, убившей репортера Аль-Джазиры Ширин Абу Акле, Армия обороны Израиля заявляет, что продолжит расследование инцидента.

ЦАХАЛ сообщает, что начальник штаба Авив Кохави дал указание военным продолжить расследование «используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и стремясь к прозрачности и поиску истины».

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения расследования, добавляют военные.