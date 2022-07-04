ЦАХАЛ продолжит расследование убийства Абу Акле

В ответ на безрезультатную баллистическую экспертизу пули, убившей репортера Аль-Джазиры Ширин Абу Акле, Армия обороны Израиля заявляет, что продолжит расследование инцидента.
ЦАХАЛ сообщает, что начальник штаба Авив Кохави дал указание военным продолжить расследование «используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и стремясь к прозрачности и поиску истины».
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения расследования, добавляют военные.
«Курсор» ранее писал, что Израиль изучит пулю, убившую Абу Акле, в присутствии американцев. Ранее Палестинская автономия обвинила Израиль в ее смерти, но отказалась сотрудничать в совместном расследовании с Израилем.
Мы также сообщали про гибель Абу-Акле: в ЦАХАЛе отреагировали на обвинения ООН. ЦАХАЛ отверг решение ООН о том, что палестинская журналистка «Аль-Джазиры» Абу-Акле была убита в результате обстрела ЦАХАЛа. Либерман также назвал заявление ООН «неприемлемым».
Кроме того, американский конгрессмен заявила, что Израиль убивает в условиях апартеида. Представитель Конгресса Соединенных Штатов обвинила Израиль в политике апартеида. Таким образом она прокомментировала смерть журналистки «Аль-Джазиры».