ЦАХАЛ провел ряд арестов в Иудее и Самарии

13:12, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
Солдаты ЦАХАЛ фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Военные ЦАХАЛа сегодня арестовали двух палестинцев в Эль-Бире и Азуне. У подозреваемых в причастности к террору дома было обнаружено оружие.

Солдаты специальных подразделений ЦАХАЛа при содействии полиции и МАГАВа сегодня ночью арестовали двух палестинцев, которых подозревают в причастности к террору. Об это 2 июля сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Эти два ареста были произведены в рамках операции «Волнорез», целью которой является «сбить» волну терроризма в Израиле.

Один из подозреваемых был задержан в пригороде Рамаллы, Эль-Бире, а второй в палестинском поселении Азун, которое находится в Самарии.

Военные сообщили, что при обыске в домах палестинцев было найдено оружие. И подозреваемые и вооружение переданы органам безопасности.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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