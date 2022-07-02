ЦАХАЛ провел ряд арестов в Иудее и Самарии

Солдаты специальных подразделений ЦАХАЛа при содействии полиции и МАГАВа сегодня ночью арестовали двух палестинцев, которых подозревают в причастности к террору. Об это 2 июля сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Эти два ареста были произведены в рамках операции «Волнорез», целью которой является «сбить» волну терроризма в Израиле.
Один из подозреваемых был задержан в пригороде Рамаллы, Эль-Бире, а второй в палестинском поселении Азун, которое находится в Самарии.
Военные сообщили, что при обыске в домах палестинцев было найдено оружие. И подозреваемые и вооружение переданы органам безопасности.
«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ во время ночного рейда в Дженине арестовал 17 палестинцев. У них было изъято оружие, с которым преступники нападали на военных.
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Ранее Курсор сообщал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.