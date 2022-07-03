ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой

Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.

В субботу ночью военные ЦАХАЛа арестовали двух подозреваемых, которые пытались перейти из южной части сектора Газа на израильскую территорию.

Об этом сообщило подразделение пресс-службы ЦАХАЛа.

У задержанных были конфискованы граната и два ножа.

Арестованных передали службам безопасности для дальнейшего расследования.

«Курсор» писал про перехват беспилотников Хизбаллы: появилось эффектное видео работы ЦАХАЛа. На видео показано, как летящий беспилотник сбивает ракета. Всего, как сообщалось, террористы направили в сторону месторождения Кариш сразу три БПЛА.

Редакция сообщала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

Также наш сайт информировал, что своей версией нападения арабов на детей поделился гид, задержанный за убийство палестинца в Ариэле. Задержанный по подозрению в убийстве палестинца, напавшего на детей, рассказал полную версию событий и продемонстрировал на месте, как все происходило.

Напомним, мы сообщали, что неизвестный ворвался в синагогу Иерусалима с ножом и ранил двоих. Мужчина ворвался в синагогу и начал оскорблять находящихся там людей. Затем конфликт дошел до того, что злоумышленник достал нож и ударил им двух человек. К счастью, нарушителя уже задержала полиция.