ЦАХАЛ: Железный купол сбил подозрительный объект над Газой

Армия обороны Израиля заявила, что сбила «подозрительный» летательный аппарат, пролетавший над сектором Газа.

БПЛА «отслеживался на протяжении всего инцидента» и не пересекал воздушное пространство Израиля, заявили в ЦАХАЛе, добавив, что по аппарату над Газой были выпущены ракеты-перехватчики «Железный купол».

Palestinian media reports say an explosion was heard in southern Gaza. Footage from the area appears to show an interception, although it is not clear. pic.twitter.com/Pu3fKqwKlN

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 19, 2022