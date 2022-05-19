ЦАХАЛ: Железный купол сбил подозрительный объект над Газой

Сегодня неизвестный летательный аппарат летал над территорией сектора Газа, и хотя он не пересек границу с Израилем — было принято решение сбить его ракетами-перехватчиками.

Армия обороны Израиля заявила, что сбила «подозрительный» летательный аппарат, пролетавший над сектором Газа.

БПЛА «отслеживался на протяжении всего инцидента» и не пересекал воздушное пространство Израиля, заявили в ЦАХАЛе, добавив, что по аппарату над Газой были выпущены ракеты-перехватчики «Железный купол».

Palestinian media reports say an explosion was heard in southern Gaza. Footage from the area appears to show an interception, although it is not clear. pic.twitter.com/Pu3fKqwKlN — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 19, 2022

Ранее сегодня армия выпустила ракеты «Железный купол» по израильскому беспилотнику над северной границей с Ливаном из-за ошибочной идентификации. Эти ракеты не достигли цели.

Курсор ранее писал, что в Израиле задействовали систему ПВО из-за ошибки в опознании. Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Также сообщалось, что в среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента. Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.