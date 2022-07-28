Тюремная служба обещает рассмотреть заявление девушки-солдата об изнасиловании

Израильская тюремная служба заявляет, что будет действовать с «нулевой терпимостью» после того, как будут опубликованы результаты полицейского расследования.

Израильская тюремная служба обещает провести расследование заявлений девушки-солдата ЦАХАЛа о том, что она была изнасилована палестинским заключенным из службы безопасности во время работы охранником в тюрьме Гильбоа.

«Это серьезные обвинения в отношении того, что произошло несколько лет назад», — говорится в заявлении пенитенциарной службы. «На эту информацию наложен запрет, и мы будем ожидать полицейского расследования и действовать в соответствии с его результатами с нулевой терпимостью».

Ранее сегодня военнослужащая ЦАХАЛа заявила в рамках краудфандинговой кампании, что она была неоднократно изнасилована палестинским заключенным из службы безопасности во время работы охранником в тюрьме, и это заявление, как сообщается, уже расследуется полицией.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.