У берегов Ашдода обнаружена мертвая акула

Работники электростанции в Ашдоде сегодня обнаружили в море мертвую двухметровую акулу. Тело животного вытащили на берег, однако причины смерти неизвестны.

Сегодня у берегов Ашдода была обнаружена 1,7 метровая мертвая акула. В сети опубликовали фото мертвого хищника.

Об этом пишет Израиль Медиа Архив.

Сообщается, что она была найдена в море на электростанции Эшколь. Никаких подробностей не сообщается, так как причина смерти животного не установлена.

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