В сети показали момент рождения детеныша белого орикса в заповеднике Хай-Бар Йотвата

В прошлом орикс был обычным явлением в пустынях Аравийского полуострова, но появление огнестрельного оружия и моторизованных транспортных средств привело к его исчезновению из дикой природы в мире в 1972 году.

Сегодня в пятницу в заповеднике «Хай-Бар Йотвата» родился новый детеныш аравийского орикса, который пополнил популяцию антилоп на юге.

На кадрах, сделанных наблюдателем Южного округа Управления природы и парков, вы можете увидеть захватывающие моменты рождения орикса. Детеныш присоединится к стаду антилоп в племенном ядре заповедника и, когда вырастет, будет выпущен на открытое пространство в южном регионе.

Белый орикс исчез из израильского пейзажа в конце 19 века и вернулся только в конце 1990-х. Орикс — животное пустыни, приспособленное к экстремальным условиям пустыни и способное обходиться без питьевой воды в течение многих дней. Он меняет свое поведение в зависимости от времени года и температуры дня, а также может существовать за счет скудного «меню».

Орикс питается листьями, цветами и стручками деревьев.