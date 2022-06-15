У побережья Ирана произошло 7 землетрясений

Геологическая служба США сообщает, что произошло шесть землетрясений магнитудой 4, а также одно магнитудой 5,3 у острова вблизи Ормузского пролива.

Семь землетрясений, произошедших у южного иранского острова Киш, потрясли Дубай и другие районы Персидского залива.

Иранское государственное телевидение сообщает, что власти направили спасательные команды в город Дженах в провинции Хормозган, хотя первоначально сообщалось об отсутствии разрушений и жертв. Дженах находится примерно в 1080 километрах (670 миль) к югу от столицы Тегерана.

Иран находится на крупных сейсмических разломах и в среднем испытывает одно землетрясение в день.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Кроме этого, иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.